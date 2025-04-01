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Дома в Корсгольм, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Корсгольм, Финляндия
Дом 5 комнат
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$118,994
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Дом 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$248,548
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Дом 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$330,532
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$420,715
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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