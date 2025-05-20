Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Jyväskylä sub-region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Jyvaskyla sub region, Финляндия

Ювяскюля
15
Лаукаа
5
Муураме
4
Vaajakoski
3
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Уурайнен, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Уурайнен, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,210
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Jyvaskyla sub region

коттеджи

Параметры недвижимости в Jyvaskyla sub region, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти