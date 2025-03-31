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Дома в Лаукаа, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$206,661
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$309,329
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 4 комнаты в Лаукаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,013
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов