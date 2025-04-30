Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Хельсинки
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Хельсинки, Финляндия

однокомнатные
61
двухкомнатные
34
трехкомнатные
19
четырехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/5
Отремонтируйте свой дом сверху. Из апартаментов с седьмого этажа на запад и восток открывают…
$233,345
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
Этот трапециевидный треугольник расположен в доме с террасой, который считается скульптурным…
$192,367
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хельсинки, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти