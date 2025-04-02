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Земельные участки в Saaremaa vald, Эстония

2 объекта найдено
Участок земли в Saaremaa vald, Эстония
Участок земли
Saaremaa vald, Эстония
Прибрежные участки с правом застройки на Сааремаа, Эстония.Идеально для любителей природы — …
$86,541
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Агентство
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Участок земли в Saaremaa vald, Эстония
Участок земли
Saaremaa vald, Эстония
Это рай для любителей природы; подходит для наблюдения за птицами, охоты, рыбалки, грибного …
$37,862
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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