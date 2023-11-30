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Жильё в Таллин, Эстония
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14 объектов найдено
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Таллин, Эстония
3
Продается двухуровневая квартира. Многоквартирный дом со стороны двора расположен в центр…
€200,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Таллин, Эстония
4
2
218 м²
Просторная двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже здания. Радужно красивое солн…
€1,20 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Таллин, Эстония
4
2
104 м²
На продажу выставлена 4-комнатная квартира на верхнем этаже резиденции VEGA. ПЛАН Ра…
€276,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Таллин, Эстония
2
1
55 м²
Продается роскошная 2-комнатная квартира без мебели с прекрасным видом в высотном доме Скайл…
€295,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Таллин, Эстония
3
2
97 м²
Уютная квартира в типичном для Кадриора деревянном доме ждет своего нового владельца. ПЛА…
€379,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
3
1
66 м²
2/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€189,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Таллин, Эстония
3
2
87 м²
5/5
На продажу выставлена 4-комнатная квартира, расположенная на последнем этаже 5-этажного дома…
€295,000
1
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
5
2
130 м²
1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
5
2
130 м²
1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
1
1
46 м²
2/8
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…
€209,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4
155 м²
20/20
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания…
€789,900
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
6
110 м²
2/3
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
€560,000
1
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
3
2
70 м²
6/14
Панорамный вид на весь Таллинн Современная и комфортная квартира с прекрасными панорамны…
€340,700
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4
150 м²
2/3
Эксклюзивные резиденции у моря Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий из 3 …
€760,500
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Параметры недвижимости в Таллин, Эстония
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