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Жильё в Таллин, Эстония

квартиры
10
14 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Продается двухуровневая квартира. Многоквартирный дом со стороны двора расположен в центр…
€200,000
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Просторная двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже здания. Радужно красивое солн…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 3 спальни
Таллин, Эстония
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
На продажу выставлена ​​4-комнатная квартира на верхнем этаже резиденции VEGA. ПЛАН Ра…
€276,000
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Квартира 2 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 2 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается роскошная 2-комнатная квартира без мебели с прекрасным видом в высотном доме Скайл…
€295,000
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Квартира 3 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 3 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Уютная квартира в типичном для Кадриора деревянном доме ждет своего нового владельца. ПЛА…
€379,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€189,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 5/5
На продажу выставлена 4-комнатная квартира, расположенная на последнем этаже 5-этажного дома…
€295,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/8
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…
€209,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания…
€789,900
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Квартира 6 комнат в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 6
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
€560,000
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Квартира 3 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/14
Панорамный вид на весь Таллинн  Современная и комфортная квартира с прекрасными панорамны…
€340,700
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Квартира 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные резиденции у моря  Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий из 3 …
€760,500
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Параметры недвижимости в Таллин, Эстония

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