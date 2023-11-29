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Многоуровневые квартиры в Эстонии

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Продается двухуровневая квартира. Многоквартирный дом со стороны двора расположен в центр…
€200,000
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Просторная двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже здания. Радужно красивое солн…
€1,20 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Эстонии

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