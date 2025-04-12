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Дома в волость Ляэне-Харью, Эстония

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в город Палдиски, Эстония
Дом 3 комнаты
город Палдиски, Эстония
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Площадь дома: 143,4 м2 Планировка: 3 комнаты, 2 ванные комнаты, сауна, гардеробная, терраса…
$550,240
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Дом 3 комнаты в волость Ляэне-Харью, Эстония
Дом 3 комнаты
волость Ляэне-Харью, Эстония
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Комплекс домов у моря, недалеко от Палдиски100% земля под жилую застройкуУникальное место дл…
$311,004
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в волость Ляэне-Харью, Эстония

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