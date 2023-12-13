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Земельные участки в волость Куусалу, Эстония

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в волость Куусалу, Эстония
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
волость Куусалу, Эстония
Продается большой жилой участок общей площадью 10 578 м² в престижном районе Куусалу. Соглас…
€200,000
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