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Жильё в волости Куусалу, Эстония

1 объект найдено
Дом 5 комнат в волость Куусалу, Эстония
Дом 5 комнат
волость Куусалу, Эстония
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Настоящая жемчужина северного побережья – продуманный и исключительно уютный бревенчатый дом…
$431,327
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в волости Куусалу, Эстония

Недорогая
Элитная
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