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Дома в волость Йыэляхтме, Эстония

1 объект найдено
Дом 5 комнат в волость Йыэляхтме, Эстония
Дом 5 комнат
волость Йыэляхтме, Эстония
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ДОМ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА Этот ухоженный двухэтажный кирпичный дом предлагает просторное и к…
$358,891
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Агентство
Ingrad Kinnisvara
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в волость Йыэляхтме, Эстония

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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