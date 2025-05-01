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Квартиры с бассейном в Уезде Харьюмаа, Эстония

Таллинн
13
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 2 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/16
Кухня: электрическая плита, открытая кухня, холодильник, кухонная мебель  Санитарное помеще…
$281,111
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Агентство
Ingrad Kinnisvara
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Уезде Харьюмаа, Эстония

с гаражом
Недорогая
Элитная
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