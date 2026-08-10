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Квартиры в Уезде Харьюмаа, Эстония

;
Таллинн
15
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15 объектов найдено
Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$113,120
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$393,220
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$167,435
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Международное агентство недвижимости Habita
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$436,727
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$523,694
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$854,301
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$459,813
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Таллин, Эстония
Квартира
Таллин, Эстония
$507,309
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 3 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/14
Панорамный вид на весь Таллинн  Современная и комфортная квартира с прекрасными панорамны…
$365,393
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Аталанта
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Квартира 3 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 3 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Уютная квартира в типичном для Кадриора деревянном доме ждет своего нового владельца. ПЛА…
$406,469
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Квартира 4 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 4 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные резиденции у моря  Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий из 3 …
$806,276
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Квартира 6 комнат в Таллин, Эстония
Квартира 6 комнат
Таллин, Эстония
Число комнат 6
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
$593,708
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Квартира 2 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 2 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается роскошная 2-комнатная квартира без мебели с прекрасным видом в высотном доме Скайл…
$316,381
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Квартира 4 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 4 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
На продажу выставлена ​​4-комнатная квартира на верхнем этаже резиденции VEGA. ПЛАН Ра…
$295,700
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Таллин, Эстония
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Просторная двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже здания. Радужно красивое солн…
$1,29 млн
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Параметры недвижимости в Уезде Харьюмаа, Эстония

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