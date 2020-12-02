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Панорама Тиват

Черногория, Bulevar Pera Ćetkovića blok 10, lamela C, stan 19, Podgorica 81000
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Панорама Тиват
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
panoramativat.com
О застройщике
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет. Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
PANORAMA TIVAT
PANORAMA TIVAT
Тиват, Черногория
от € 275,000
150 м² 1 квартира
Застройщик: Панорама Тиват

Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет.
Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.

 

Все апартаменты с видом на море

  • Жилое здание на 32 апартамента, расположенных на 4-х этажах. Из каждого апартамента открывается вид на море.

 

Паркинг для каждого апартамента

  • 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места для жильцов дома.

 

Благоустроенная территория

  • Охраняемая придомовая территория с бассейном, СПА, ресепшеном и паркингом для гостей.

 

Современная инфрастуктура

  • Городской водопровод, канализация.
  • Высокоскоростной интернет.
  • Электрический генератор на 24 кВт.
  • Резервный запас воды.

 

Удобное расположение

  • 5 минут до центра г. Тиват.
  • 5 минут до пляжа.
  • 10 минут до Аэропорта Тиват.

 

Сервис по вашему желанию

  • Управляющая компания.
  • Консьерж сервис для жильцов и гостей.

 

Качество на века

  • Современные экологические материалы строительства и отделки от проверенных европейских производителей.

 

Выгодная инвестиция

  • Получаете ежегодный доход от сдачи в аренду.
  • Вид на жительство в Черногории для владельцев апартаментов и их семей.

 

Простота покупки

  • Для покупки необходимо только наличие загранпаспорта.
  • Индивидуальные условия оплаты.
Наши агенты в Черногории
Vadim Galimov
Vadim Galimov
1 объект
Pavel Itkin
Pavel Itkin
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Alseir Properties

Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории. 

Сфера деятельности:

- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов

- реконструкция объектов 

- управление инвестициями в строительство и недвижимость

- продажа недвижимости

Emerland Residence

Новые апартаменты класса люкс на территории района Белиши в центре города. Количество домов в жилом комплексе – 4. Пляж находится в 20 минутах пешком / 900 метров по прямой. Центр города в шаговой доступности – от бульвара от Мэрии до района Белиши город строит мост над путями железной дороги. Апартаменты в Баре, в близости берега Адриатического моря приносят владельцам 5-7% пассивного дохода от сдачи в аренду.

The Developer Catareos d.o.o.

Основательница компании Карин Хичкок с 2008 года живет в Черногории и имеет два гражданства: Франции и Великобритании. Закончив в 2002 году обучение в Университете Сорбонны по программе «Бизнес и Финансы», она несколько лет занималась ювелирным бизнесом в Лондоне и Париже (2002-2005), а затем переехала в Черногорию. В 2009 году Карин Хичкок работала менеджером только что открывшейся марины для суперяхт Porto Montenegro в Тивате. Затем начала собственный бизнес по застройке недвижимости Catareos и построила первый комплекс из 12 роскошных экологичных апартаментов Tivat Heights Residences на холмах с видом на Тиватский залив. Она также основала дополнительную компанию Rentals Montenegro по аренде недвижимости на длительный срок, чтобы помочь растущему числу эмигрантов найти жилье для проживания в Черногории. Благодаря специализации на долгосрочной аренде жилья для эмигрантов Карин Хичкок стала необъемлемым экспертом. Именно она увидела спрос на небольшие квартиры, которые до сих пор остаются редкостью на рынке недвижимости. Поэтому Карин Хичкок запустила концепцию «мини-кондоминиумов». В первом здании мини-кондоминиумов еще до начала строительных работ было продано 95% квартир. На данный момент наша компания готовится к строительству нового проекта, где мы в очередной раз представим новый для рынка продукт – отдельно расположенные отвечающие принципам устойчивого развития дома. Новый проект называется «Мой крохотный дом» и будет реализован в двух городах Черногории: Кавач и Колашин.

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