Панорама Тиват
Черногория, Bulevar Pera Ćetkovića blok 10, lamela C, stan 19, Podgorica 81000
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2009
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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О застройщикеВоплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет. Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.
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