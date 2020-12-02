Тиват, Черногория

от € 275,000

150 м² 1 квартира

Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет.

Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.

Все апартаменты с видом на море

Жилое здание на 32 апартамента, расположенных на 4-х этажах. Из каждого апартамента открывается вид на море.

Паркинг для каждого апартамента

2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места для жильцов дома.

Благоустроенная территория

Охраняемая придомовая территория с бассейном, СПА, ресепшеном и паркингом для гостей.

Современная инфрастуктура

Городской водопровод, канализация.

Высокоскоростной интернет.

Электрический генератор на 24 кВт.

Резервный запас воды.

Удобное расположение

5 минут до центра г. Тиват.

5 минут до пляжа.

10 минут до Аэропорта Тиват.

Сервис по вашему желанию

Управляющая компания.

Консьерж сервис для жильцов и гостей.

Качество на века

Современные экологические материалы строительства и отделки от проверенных европейских производителей.

Выгодная инвестиция

Получаете ежегодный доход от сдачи в аренду.

Вид на жительство в Черногории для владельцев апартаментов и их семей.

Простота покупки