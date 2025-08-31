  1. Realting.com
тест

Беларусь, Лешня
;
Тип компании
Застройщик
На платформе
2 года
Языки общения
Русский
Наши агенты в Беларуси
Елизавета Елизавета
4 объекта
Другие застройщики
А-100 Девелопмент
Беларусь, Валерьяново
Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро…
Strateg Group
Беларусь, Телеханский сельский Совет
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.
УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 1
Строительное частное унитарное предприятие «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ» специализируется на строительстве зданий и сооружений каркасного типа из монолитного железобетона и управлении проектами. Имеющийся на предприятии собственный парк опалубки и технологической оснастки мирового уровня и высококв…
Дана Астра
Беларусь, Минск
“Дана Холдингз” является ведущей компанией полного цикла, специализирующейся на инвестициях в строительстве жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, равно как и инвестициях частно-государственных партнерств в развивающиеся рынки. В начал…
ООО «Металлстройпрофиль»
Беларусь, Лешня
Год основания компании 1994
Новостройки 1 Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 2
Наша организация была основана в 1994 году. В то время - закрытое акционерное общество «Инверх-М». В 1996 году ЗАО «Инверх-М» входит в десятку крупнейших частных строительных фирм Республики Беларусь. В 2004 году ЗАО «Инверх-М» стало лидером строительной отрасли, специализирующейся на мон…
