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Дома на Юго-Западе, Чехия

okres Prachatice
5
okres Ceske Budejovice
4
14 объектов найдено
Дом в Vodnany, Чехия
Дом
Vodnany, Чехия
Площадь 151 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома недалеко …
Цена по запросу
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Дом в Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
Площадь 200 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам эксклюзивную покупку семейного д…
$344,110
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Дом в Hrabice, Чехия
Дом
Hrabice, Чехия
Площадь 650 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу установленной коммерческ…
$384,860
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Дом в Lipno nad Vltavou, Чехия
Дом
Lipno nad Vltavou, Чехия
Площадь 167 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу яркого, оборудованного жило…
Цена по запросу
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Дом в Laziste, Чехия
Дом
Laziste, Чехия
Площадь 150 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу всего двойного дома в де…
$160,736
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Дом в Radomysl, Чехия
Дом
Radomysl, Чехия
Площадь 134 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу уютного семейного дома (…
$99,158
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Дом в Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
Площадь 148 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продать семейный дом 4+кк с террасой, садовым домом и…
Цена по запросу
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Дом в Petruv Dvur, Чехия
Дом
Petruv Dvur, Чехия
Площадь 550 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Бывшая мельница Petr's Court предоставляет вам отрест…
Цена по запросу
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Дом в Otevek, Чехия
Дом
Otevek, Чехия
Площадь 267 м²
Думреальность. Ваши электронные письма 1) Просторный и светлый семейный дом с 2012 года в ви…
$629,360
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Дом в Lipi, Чехия
Дом
Lipi, Чехия
Площадь 109 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома 3 + kk с …
$384,815
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Дом в okres Ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 101 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам покупку двух квартирных единиц с…
$248,575
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Дом в Majdalena, Чехия
Дом
Majdalena, Чехия
Площадь 18 720 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу сельскохозяйственного об…
$528,164
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Дом в Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
Площадь 3 929 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу красивого, ухоженного ферме…
$588,565
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Дом в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Дом
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 381 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продажа малоэнергетического нового здания жилой едини…
$430,138
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Параметры недвижимости на Юго-Западе, Чехия

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