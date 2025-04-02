Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Пльзенский край
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пльзенский край, Чехия

Пльзень
3
okres Plzen-mesto
3
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Plzen-mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 75 м²
3+1 75м2 на 2 этаже панельного дома + лоджия + подвальное помещение Бонусом является фитнес-…
$178,702
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира в Rabi, Чехия
Квартира
Rabi, Чехия
Площадь 110 м²
Для любителей Шумавы и реки Отава предлагаем на продажу семейный дом в деревне Чепице, котор…
$127,158
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира в Spalene Porici, Чехия
Квартира
Spalene Porici, Чехия
Площадь 1 000 м²
В настоящее время это отремонтированное, современное пространство холодильных залов, в котор…
$381,385
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 4 комнаты в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Plzen-mesto, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 89 м²
квартира 4+1 89м2 после ремонта из одной комнаты выход на большую лоджию (6,3 м) В одной ван…
$220,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 3 комнаты в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Plzen-mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома — Дом прошел полную реконструкцию. — Новый лифт…
$210,080
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в Plana, Чехия
Квартира 2 комнаты
Plana, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Предлагаем на продажу современную квартиру площадью 2+1 (около 79 м2) в семейном доме в План…
$80,760
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština

Параметры недвижимости в Пльзенский край, Чехия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов