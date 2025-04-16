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Жильё в Пардубицком крае, Чехия

okres Usti nad Orlici
3
5 объектов найдено
Квартира в Rybnik, Чехия
Квартира
Rybnik, Чехия
Площадь 208 м²
Продажа отдельного двухэтажного дома в Рыбнике возле Чески Тршебова 1 / В просторном саду пл…
$250,515
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Квартира в Литомишль, Чехия
Квартира
Литомишль, Чехия
Площадь 350 м²
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
$397,967
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Hrusova, Чехия
Квартира
Hrusova, Чехия
Площадь 124 м²
Мы продаем современный, недавно построенный семейный дом 5 + кк в тихой части деревни Грушов…
$326,792
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Квартира в Dolni Ujezd, Чехия
Квартира
Dolni Ujezd, Чехия
Площадь 65 м²
Дом 65м2 (3+1) с участком 1255м2 (гостиная с кухней, ванная комната, спальня, детская комнат…
$210,080
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Квартира в Ческа-Тршебова, Чехия
Квартира
Ческа-Тршебова, Чехия
Площадь 150 м²
Дом 150м2 4+1 (кирпичный) с участком 566м2 + гараж 19м2 +терраса 36м2 Отопление: газовый кот…
$156,551
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