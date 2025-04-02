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Жильё в okres Vyskov, Чехия

2 объекта найдено
Квартира в Milesovice, Чехия
Квартира
Milesovice, Чехия
Площадь 280 м²
семейный таунхаус 5 + 1, 280м2 . Газовый котел и водяное отопление. Просторный погреб Застро…
$204,936
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Rousinov, Чехия
Квартира
Rousinov, Чехия
Площадь 134 м²
двухэтажный дом планировкой 3 +1 Семейный дом расположен на очень тихой улице в таунхаусе в …
$221,390
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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Параметры недвижимости в okres Vyskov, Чехия

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