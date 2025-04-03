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Жильё в okres Olomouc, Чехия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в okres Olomouc, Чехия
Квартира 1 комната
okres Olomouc, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
квартира 1+1 на втором этаже кирпичного дома с садом (около 220 м2) Из кухни есть выход на л…
$157,613
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в okres Olomouc, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Olomouc, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Мы продаем квартиру 3+1 в панельном доме, расположенную на 3-м этаже. Дом после полной рекон…
$165,819
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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Параметры недвижимости в okres Olomouc, Чехия

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