  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. okres Nymburk
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в okres Nymburk, Чехия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Hradistko, Чехия
Дом 4 комнаты
Hradistko, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Современный деревянный дом (сруб) 4+kk, 156 м² – Керско, Чехия Современный сруб класса лю…
$993,698
English, Русский, Čeština, Українська
Параметры недвижимости в okres Nymburk, Чехия

Недорогая
Элитная
