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Дома в okres Kutna Hora, Чехия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Pertoltice, Чехия
Дом 6 комнат
Pertoltice, Чехия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 900 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем на продажу исключительно просторный семейный дом (много поколений) в центре де…
$454,482
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Параметры недвижимости в okres Kutna Hora, Чехия

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