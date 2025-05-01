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Жильё в okres Kutna Hora, Чехия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Rasovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Rasovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Продажа квартиры в частной собственности с планировкой 3+1, лоджией, балконом, двумя гаражам…
$128,008
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Параметры недвижимости в okres Kutna Hora, Чехия

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