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Жильё в okres Klatovy, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Cepice, Чехия
Квартира
Cepice, Чехия
Площадь 110 м²
Для любителей Шумавы и реки Отава предлагаем на продажу семейный дом в деревне Чепице, котор…
$127,158
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
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Параметры недвижимости в okres Klatovy, Чехия

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