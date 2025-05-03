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Жильё в okres Jicin, Чехия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Йичин, Чехия
Квартира 4 комнаты
Йичин, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру 3+kk, площадью 100 м², в новом жилом доме, в центре Либере…
$220,540
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Параметры недвижимости в okres Jicin, Чехия

Недорогая
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