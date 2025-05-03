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Жильё в Кралупях-наде-Влтавое, Чехия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кралупи-над-Влтавой, Чехия
Квартира 1 комната
Кралупи-над-Влтавой, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Квартира 1+1 34м2 в 20км от Праги, панельный дом,6 этаж из 8, с мебелью Отличное расположени…
$107,783
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Агентство
Czech Village s.r.o
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