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Квартиры в Jilove u Prahy, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира в Jilove u Prahy, Чехия
Квартира
Jilove u Prahy, Чехия
Площадь 149 м²
Предлагаем на продажу семейный дом с планировкой 4 кк в очень привлекательном месте Йилове н…
$435,845
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Jilove u Prahy, Чехия
Квартира
Jilove u Prahy, Чехия
Площадь 123 м²
Продажа семейного дома 123 м2, на участке 979 м2, Йилове недалеко от Праги 4+кк, идеально по…
$542,725
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира в Jilove u Prahy, Чехия
Квартира
Jilove u Prahy, Чехия
Площадь 140 м²
Предлагаем на продажу семейный дом в деревне Йилове недалеко от Праги, часть Студене, район.…
$417,752
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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