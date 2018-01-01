Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр

от €815,000

В комплексе есть: частная подземная парковка, охраняемый вход с воротами, общий бассейн, тренажерный зал, детская площадка, кладовые. На выбор покупателя есть 3-х и 4-х комнатные роскошные просторные апартаменты бизнес-класса, некоторые из них двухуровневые. Особенности квартир Пол с подогревом Электрические жалюзи в спальнях Современная система освещения Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в Агиос Тихонас, в 150 метрах от моря, рядом с отелем Посейдония в туристической зоне Лимассола.