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Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр

Empa, Кипр
от
€810,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с панорамным видом на побережье и новую гавань, большой террасой на крыше, ухоженным садом и инфинити-бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Итальянская кухня
  • Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
  • Дровяной камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с новой гаванью.

Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Empa, Кипр
от
€810,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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