Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр

В комплексе есть: частная подземная парковка, охраняемый вход с воротами, общий бассейн, тренажерный зал, детская площадка, кладовые. На выбор покупателя есть 3-х и 4-х комнатные роскошные просторные апартаменты бизнес-класса, некоторые из них двухуровневые.
Особенности квартир
Пол с подогревом
Электрические жалюзи в спальнях
Современная система освещения
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в Агиос Тихонас, в 150 метрах от моря, рядом с отелем Посейдония в туристической зоне Лимассола.
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами на крыше, террасами и панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, в западном пригороде Пафоса, в 500 метрах от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Некоторые дома оборудованы лифтами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Море - 300 метров
Ближайший пляж - 3 минуты
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут