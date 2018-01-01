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Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Кипр

Фамагуста, Кипр
от
€198,000
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9
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О комплексе

Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные.

Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды.

Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста.

Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.

Местонахождение новостройки
Фамагуста, Кипр

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Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€198,000
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