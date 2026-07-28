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Кондо в Cabo Velas, Коста-Рика

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1 объект найдено
Кондо в Cabo Velas, Коста-Рика
Кондо
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Плайя-Фламинго, Villas Flamingo #…
$650,000
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Параметры недвижимости в Cabo Velas, Коста-Рика

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