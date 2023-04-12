Купить склад в Украине

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Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
640 м²
€ 1,466
складское помещение 540 кв.м, высота потолков 4 м, рампа, бытовые помещения (душевые, санузл…
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
880 м²
€ 2,015
складские помещения 300, 330 и 880 кв.м на террирории целостного имущественного комплекса, с…
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
660 м²
€ 1,099
подвальное складское помещение 460 + 200 кв.м, рампа, подъемник на 1,5 т, напряжение 380, по…
Склад 65 комнат
Одесса, Украина
65 Количество комнат
9 000 м²
€ 1,832,114
ул Овидиопольская дуга Моторная Действующее оффисно-складской комплекс На охраняемой терри…
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
630 м²
€ 458,029
р-н Клеверного моста, земля 1,311 га. Ангар 540 кв.м. Помещение 70 кв.м. с 3 кабинетами
Склад 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
14 400 м²
€ 3,664,228
земельный участок 4 га под строительство складского терминала с офисными зданиями (есть два …
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
303 м²
€ 91,606
Фасадное помещение
Склад 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат
451 м²
€ 183,211
Отдельно стоящее здание с хорошей транспортной развязкой, с парковочными местами. Подходит п…
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
11 м²
€ 6,412
Бельэтажное складское помещение 11,3 м с подвалом под нип площадью11,1 м. Входная дверь кова…
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