Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Складские помещения

Купить склад в Украине

коммерческая недвижимость
1169
рестораны
13
отели
13
офисы
87
производственные здания
9
инвестиционная недвижимость
4
магазины
37
Склад В архив
Очистить
9 объектов найдено
Склад 1 комнатав Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 640 м²
€ 1,466
складское помещение 540 кв.м, высота потолков 4 м, рампа, бытовые помещения (душевые, санузл…
Склад 1 комнатав Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 880 м²
€ 2,015
складские помещения 300, 330 и 880 кв.м на террирории целостного имущественного комплекса, с…
Склад 1 комнатав Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 660 м²
€ 1,099
подвальное складское помещение 460 + 200 кв.м, рампа, подъемник на 1,5 т, напряжение 380, по…
Склад 65 комнатв Одесса, Украина
Склад 65 комнат
Одесса, Украина
65 Количество комнат 9 000 м²
€ 1,832,114
ул Овидиопольская дуга Моторная Действующее оффисно-складской комплекс На охраняемой терри…
Склад 4 комнатыв Одесса, Украина
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 630 м²
€ 458,029
р-н Клеверного моста, земля 1,311 га. Ангар 540 кв.м. Помещение 70 кв.м. с 3 кабинетами
Склад 2 комнатыв Одесса, Украина
Склад 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 14 400 м²
€ 3,664,228
земельный участок 4 га под строительство складского терминала с офисными зданиями (есть два …
Склад 4 комнатыв Одесса, Украина
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 303 м²
€ 91,606
Фасадное помещение
Склад 17 комнатв Одесса, Украина
Склад 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат 451 м²
€ 183,211
Отдельно стоящее здание с хорошей транспортной развязкой, с парковочными местами. Подходит п…
Склад 1 комнатав Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 11 м²
€ 6,412
Бельэтажное складское помещение 11,3 м с подвалом под нип площадью11,1 м. Входная дверь кова…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Подольск
в Рени
в Ренийская городская община
в Koblivska silska teritorialna gromada
в Karolino-Buhaz Rural Council
в Николаевская область
в Uzhhorod city community
в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область
в Черноморск
в Черкасская область
в Закарпатская область
в Измаильская городская община
в Мариуполь

Параметры недвижимости в Украине

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти