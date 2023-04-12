Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Офисы
Продажа офисных помещений в Украине
коммерческая недвижимость
1169
рестораны
13
отели
13
производственные здания
9
инвестиционная недвижимость
4
склады
9
магазины
37
Офис
Очистить
87 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
40 м²
1/4 Этаж
€ 14,880
Старі ціни на останні приміщення! Попільня, будь-який вид діяльності! Вашій увазі пропонуют…
Офис 1 комната
Киев, Украина
1 Количество комнат
95 м²
6/20 Этаж
€ 46,719
Продажа! Готовый арендный бизнес (ГАБ)- коворкинг Дарницкий р-н, Харьковское шоссе 19, ТОЦ «…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
111 м²
€ 128,248
ЖК 4-я Жемчужина. Продается готовый бизнес "Детский центр развития" с мебелью и техникой. Мо…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
140 м²
€ 916
Офис на 2 этаже с самостоятельным входом с арки, в настоящее время три фасадных кабинета объ…
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат
977 м²
€ 760,740
49-я Жемчужина, первый этаж, помещение под коммерцию
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
163 м²
€ 1,493
Двухуровневый офис в комплексе Наполеон-Жозефина. Офис находится на 10-11 этажах, где открыв…
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат
600 м²
€ 8,245
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
Офис 3 комнаты
Печерский район, Украина
3 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 9
€ 44,429
Продажа коммерческого подвального помещения на Арсенальной. Продам подвальное помещение …
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
250 м²
€ 2,290
апартаменты под офис, 2 санузла, 3 большие террасы Цена 2500$ за месяц.+коммунальные
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
100 м²
€ 1,374
стильный современный офис, дорогая мебель и отделка, балкон, ресепшн, сигнализация, лестница…
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат
196 м²
€ 3,206
великолепный офис - салон, два этажа, фасадные витринные окна и вход, на первом этаже торгов…
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
250 м²
€ 1,374
Офис после ремонтав отдельностоящем фасадном здании. Возможна аренда двух этажей - цена 6 у.…
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
101 м²
€ 916
Дворовой офис ,свежий ремонт, свой огороженный двор
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
84 м²
€ 916
Великолепное помещение под офис или магазин в престижном и элитном месте, двухстороннее, три…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
310 м²
€ 2,748
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
124 м²
€ 1,282
Ремонт делают под арендаторов
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
130 м²
€ 1,099
Дворовой офис в жилом доме, 4 кабинета, свой огороженный дворик, место для машины 1200 у е
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
107 м²
€ 1,008
Очень достойный офисв очень хорошем состоянии. кабинета, кухня, 2 с/узла, 2 входа. Сигнализ…
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
220 м²
€ 2,748
Офис представительского класса. Дорогой ремонт, Предметы интерьера, кухня, 2 с/у, камин
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
100 м²
€ 1,466
Можно снять 60 м, 80 м или 100 м. Уместен торг. Есть паркоместа
Офис 12 комнат
Одесса, Украина
12 Количество комнат
365 м²
€ 2,015
Сдается офисное помещение на Дерибасовской 2 этажа. Возможна сдача по частям. Под любой вид …
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
115 м²
€ 1,053
отдельный вход с улицы через арку. 3 отдельных кабинета и кухня- переговорная, из которой т…
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
350 м²
€ 1,649
Готовый фасадный офис в 2-х уровнях, цоколь и бельэтаж. Фасад на Елисаветинскую. Ремонт, мож…
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
109 м²
€ 1,237
Аренда под любой вид деятельности, двухуровневый
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
€ 14,657
Помещение под офис, ремонт в процессе
Офис
Одесса, Украина
98 м²
€ 119,087
Общая 98 кв.м. , 1 этаж - 48 кв.м. Большой светлый зал, санузел, кабинет, два входа - фасадн…
Офис 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
300 м²
€ 151,149
Просторный офис в Приморском районе, рядом отличная транспортная развязка. Кабинетная систем…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
221 м²
€ 151,149
Фасадное помещение с дворповым входом, 3 больших зала по 60 кв.м + 8 кв.м кабинет, 4 с/у
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
120 м²
€ 82,445
ЖК Антарктика Нежилой фонд 2 этаж 16 этажного современного дома. 2 уровня (2-3 этаж) 120 кв…
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
63 м²
€ 109,927
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Регионы с недвижимостью на продажу
в Молодежненский сельский совет
в Киеве
в Великодолинское
в Великодолинский поселковый совет
в Дальницкий сельский совет
в Подольск
в Рени
в Ренийская городская община
в Koblivska silska teritorialna gromada
в Karolino-Buhaz Rural Council
в Николаевская область
в Uzhhorod city community
в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область
Параметры недвижимости в Украине
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты