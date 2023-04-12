Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Офисы

Продажа офисных помещений в Украине

коммерческая недвижимость
1169
рестораны
13
отели
13
производственные здания
9
инвестиционная недвижимость
4
склады
9
магазины
37
Офис В архив
Очистить
87 объектов найдено
Офис 2 комнатыв Одесса, Украина
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 40 м² 1/4 Этаж
€ 14,880
Старі ціни на останні приміщення! Попільня, будь-який вид діяльності! Вашій увазі пропонуют…
Офис 1 комнатав Киев, Украина
Офис 1 комната
Киев, Украина
1 Количество комнат 95 м² 6/20 Этаж
€ 46,719
Продажа! Готовый арендный бизнес (ГАБ)- коворкинг Дарницкий р-н, Харьковское шоссе 19, ТОЦ «…
Офис 5 комнатв Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 111 м²
€ 128,248
ЖК 4-я Жемчужина. Продается готовый бизнес "Детский центр развития" с мебелью и техникой. Мо…
Офис 5 комнатв Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 140 м²
€ 916
Офис на 2 этаже с самостоятельным входом с арки, в настоящее время три фасадных кабинета объ…
Офис 10 комнатв Одесса, Украина
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат 977 м²
€ 760,740
49-я Жемчужина, первый этаж, помещение под коммерцию
Офис 4 комнатыв Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 163 м²
€ 1,493
Двухуровневый офис в комплексе Наполеон-Жозефина. Офис находится на 10-11 этажах, где открыв…
Офис 20 комнатв Одесса, Украина
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 600 м²
€ 8,245
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
Офис 3 комнатыв Печерский район, Украина
Офис 3 комнаты
Печерский район, Украина
3 Количество комнат 115 м² Количество этажей 9
€ 44,429
Продажа коммерческого подвального помещения на Арсенальной. Продам подвальное помещение …
Офис 6 комнатв Одесса, Украина
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 250 м²
€ 2,290
апартаменты под офис, 2 санузла, 3 большие террасы Цена 2500$ за месяц.+коммунальные
Офис 4 комнатыв Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,374
стильный современный офис, дорогая мебель и отделка, балкон, ресепшн, сигнализация, лестница…
Офис 10 комнатв Одесса, Украина
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат 196 м²
€ 3,206
великолепный офис - салон, два этажа, фасадные витринные окна и вход, на первом этаже торгов…
Офис 7 комнатв Одесса, Украина
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 250 м²
€ 1,374
Офис после ремонтав отдельностоящем фасадном здании. Возможна аренда двух этажей - цена 6 у.…
Офис 3 комнатыв Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 101 м²
€ 916
Дворовой офис ,свежий ремонт, свой огороженный двор
Офис 3 комнатыв Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 84 м²
€ 916
Великолепное помещение под офис или магазин в престижном и элитном месте, двухстороннее, три…
Офис 5 комнатв Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 310 м²
€ 2,748
Офис 4 комнатыв Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 124 м²
€ 1,282
Ремонт делают под арендаторов
Офис 4 комнатыв Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 130 м²
€ 1,099
Дворовой офис в жилом доме, 4 кабинета, свой огороженный дворик, место для машины 1200 у е
Офис 4 комнатыв Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 107 м²
€ 1,008
Очень достойный офисв очень хорошем состоянии. кабинета, кухня, 2 с/узла, 2 входа. Сигнализ…
Офис 6 комнатв Одесса, Украина
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 220 м²
€ 2,748
Офис представительского класса. Дорогой ремонт, Предметы интерьера, кухня, 2 с/у, камин
Офис 3 комнатыв Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 100 м²
€ 1,466
Можно снять 60 м, 80 м или 100 м. Уместен торг. Есть паркоместа
Офис 12 комнатв Одесса, Украина
Офис 12 комнат
Одесса, Украина
12 Количество комнат 365 м²
€ 2,015
Сдается офисное помещение на Дерибасовской 2 этажа. Возможна сдача по частям. Под любой вид …
Офис 4 комнатыв Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 115 м²
€ 1,053
отдельный вход с улицы через арку. 3 отдельных кабинета и кухня- переговорная, из которой т…
Офис 7 комнатв Одесса, Украина
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 350 м²
€ 1,649
Готовый фасадный офис в 2-х уровнях, цоколь и бельэтаж. Фасад на Елисаветинскую. Ремонт, мож…
Офис 3 комнатыв Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 109 м²
€ 1,237
Аренда под любой вид деятельности, двухуровневый
Офис 3 комнатыв Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 75 м²
€ 14,657
Помещение под офис, ремонт в процессе
Офисв Одесса, Украина
Офис
Одесса, Украина
98 м²
€ 119,087
Общая 98 кв.м. , 1 этаж - 48 кв.м. Большой светлый зал, санузел, кабинет, два входа - фасадн…
Офис 8 комнатв Одесса, Украина
Офис 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат 300 м²
€ 151,149
Просторный офис в Приморском районе, рядом отличная транспортная развязка. Кабинетная систем…
Офис 5 комнатв Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 221 м²
€ 151,149
Фасадное помещение с дворповым входом, 3 больших зала по 60 кв.м + 8 кв.м кабинет, 4 с/у
Офис 3 комнатыв Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 120 м²
€ 82,445
ЖК Антарктика Нежилой фонд 2 этаж 16 этажного современного дома. 2 уровня (2-3 этаж) 120 кв…
Офис 2 комнатыв Одесса, Украина
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 63 м²
€ 109,927

Регионы с недвижимостью на продажу

в Молодежненский сельский совет
в Киеве
в Великодолинское
в Великодолинский поселковый совет
в Дальницкий сельский совет
в Подольск
в Рени
в Ренийская городская община
в Koblivska silska teritorialna gromada
в Karolino-Buhaz Rural Council
в Николаевская область
в Uzhhorod city community
в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область

Параметры недвижимости в Украине

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти