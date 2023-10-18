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Коммерческая недвижимость в Монако

офисы
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12 объектов найдено
Офис в центре города, с тренажерным залом, с парком в Монако, Монако
Офис в центре города, с тренажерным залом, с парком
Монако, Монако
Площадь 65 м²
Бизнес в коммерческом помещении общей площадью 65 м2, с большими витринами, расположенный в …
€799,000
Коммерческая с террасой, с подвалом в Монако, Монако
Коммерческая с террасой, с подвалом
Монако, Монако
Площадь 260 м²
Продажа ресторана, на центральной торговой улице Монако в районе «Золотой Квадрат». Площадью…
€3,15 млн
Коммерческая с подвалом в Монако, Монако
Коммерческая с подвалом
Монако, Монако
Площадь 70 м²
Продажа ресторана в туристическом и оживлённом районе Монако La Condamine. Площадью 70 кв.м.…
€3,80 млн
Коммерческая в Монако, Монако
Коммерческая
Монако, Монако
Площадь 374 м²
Продажа офисных помещений на 7ом этаже здания Le Thales в районе Fontvieille Monaco, с видом…
€10,00 млн
Коммерческая в Монако, Монако
Коммерческая
Монако, Монако
Площадь 90 м²
Продажа помещения площадью 90 кв.м. с витриной, расположенного в районе La Rousse - Saint Ro…
€2,40 млн
Коммерческая в Монако, Монако
Коммерческая
Монако, Монако
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса полностью отремонтированного, идеально расположенного в Монако в центре Ла-Кон…
€2,39 млн
Коммерческая в Монако, Монако
Коммерческая
Монако, Монако
Площадь 49 м²
Продажа офиса с возможностью его перепланировки в квартиру. Расположен в здании буржуазного …
€2,10 млн
Коммерческая с террасой в Монако, Монако
Коммерческая с террасой
Монако, Монако
Площадь 180 м²
Продажа ресторана на центральной улице с хорошей проходимостью в престижном районе Монако «З…
€1,50 млн
Коммерческая в Монако, Монако
Коммерческая
Монако, Монако
Площадь 15 м²
Продажа ювелирного магазина, идеально расположенного на центральной и оживлённой улице Монак…
€440,000
Доходный дом с лифтом в Монако, Монако
Доходный дом с лифтом
Монако, Монако
Площадь 1 600 м²
Монако Редкое предложение для инвесторов! Доходный дом в Монако Ко…
€70,00 млн
Офис с видом на море, в центре города, с видом на город в Монако, Монако
Офис с видом на море, в центре города, с видом на город
Монако, Монако
Ресторан/бар с рошкошным видом , для полностью отремонтирован , 70 M2 на берегу моря в по…
€1,10 млн
Офис в центре города, с рестораном, с супермаркетом в Монако, Монако
Офис в центре города, с рестораном, с супермаркетом
Монако, Монако
COMMERCE (идеально подходит для ресторана) в самом центре Монте-Карло, в Метрополе Шоппинг-ц…
€400,000

Покупка недвижимости в Монако — прекрасный вариант для инвестиций с возможностью получения ВНЖ

Монако — карликовая страна, известная своей валютной ликвидностью и богатством граждан. В последнее время недвижимость в Монако стала очень популярной, ведь приобретение квартиры или дома здесь означает получение ВНЖ. Это, в свою очередь, лакомый кусочек для тех, кто хочет укрыться в уютном налоговом раю практически возле самого Лазурного берега. Однако позволить себе такое приобретение могут только состоятельные люди.

Особенности недвижимости в Монако

На рынке недвижимости Монако предлагаются просторные квартиры, отдельные дома, шикарные апартаменты и виллы на огромных площадях. Страна очень маленькая, и все жилые варианты сосредоточены практически на самом побережье. Из-за этого ограничено и количество предложений. Все они на вторичном рынке — новостроек в Монако попросту нет.

Наиболее доступные по стоимости жилые объекты в Монако — однокомнатные квартиры. Хотя и их никак нельзя отнести к эконом-классу — покупатель получит прекрасное жилье со всеми удобствами и, скорее всего, с потрясающим видом на море. Цены на двух- и трехкомнатные варианты значительно выше и сопоставимы со стоимостью апартаментов. 

В удалении от побережья располагаются элитные виллы. Их не очень много, и почти все они заняты мировыми знаменитостями. 
Из-за запредельных цен на недвижимость многие рассматривают вариант аренды. Это более доступно по стоимости, особенно если планируется только сезонное проживание. Стоит отметить, что даже сдаваемое в аренду жилье здесь — в хорошем состоянии. 

Выгоды покупки 

Монако — крохотная страна без подоходного налога для граждан, с отличным климатом, прекрасной медициной, идеальным порядком и массой иных достоинств. Естественно, гражданство княжество просто так не раздает. Покупка недвижимости в Монако — первый шаг к этому.

Страна мало подвержена различным кризисным влияниям по причине постоянного притока инвестиций. Разумеется, недвижимость является одой из ключевых инвестиционных составляющих. Спрос на объекты существенно превышает предложения. Стоит отметить, что в начале 2019 года средняя цена объектов недвижимости в Монако перевалила за 5 миллионов евро, в то время как буквально год тому назад она была примерно на полмиллиона дешевле. Это говорит о том, что вложение средств в подобный проект будет беспроигрышным вариантом.

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