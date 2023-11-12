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Производственные здания в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

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1 объект найдено
Производство в Юлёярви, Финляндия
Производство
Юлёярви, Финляндия
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€389,000
Realting.com
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