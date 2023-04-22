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Коммерческая недвижимость в okres Mlada Boleslav, Чехия

2 объекта найдено
Коммерческая в Zehrov, Чехия
Коммерческая
Zehrov, Чехия
490 м²
€ 354,393
Предлагаем на продажу пансион 490м2 в городе Ждяр (5 км от города Турнов). Полная реконструк…
Коммерческая в Zehrov, Чехия
Коммерческая
Zehrov, Чехия
374 м²
€ 298,623
Предлагаем на продажу мини отель в городе Ждяр (5 км от города Турнов). Отель разделен на тр…
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