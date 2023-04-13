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Купить ресторан в Минский район, Беларусь

Острошицко-Городокский сельский Совет
2
Папернянский сельский Совет
2
Горанский сельский Совет
1
Хатежинский сельский Совет
1
Щомыслицкий сельский Совет
1
Ресторан, кафе В архив
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7 объектов найдено
Ресторан, кафев Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
152 м² 1/2 Этаж
€ 86,384
Удобно стоящее здание со своей стоянкой. Рядом остановка маршрутного такси и автобусов.10мин…
Ресторан, кафев Острошицкий Городок, Беларусь
Ресторан, кафе
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м² 1/3 Этаж
€ 391,002
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Ресторан, кафе 4 комнатыв Щомыслица, Беларусь
Ресторан, кафе 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат 126 м² Количество этажей 1
€ 236,420
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Ресторан, кафев Околица, Беларусь
Ресторан, кафе
Околица, Беларусь
446 м²
€ 681,980
Продаётся (также рассмотрим вариант аренды) новое с современным дизайном здание под обществе…
Ресторан, кафе 3 комнатыв Горанский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 63,651
Продается готовый бизнес, общественное питание, кафе, ресторан, бар. На оживлённой трассе Ми…
Ресторан, кафев Сёмково, Беларусь
Ресторан, кафе
Сёмково, Беларусь
536 м²
Цена по запросу
Административно-хозяйственное здание  со встроенным кафе в ближайшем пригороде Минска а…
Ресторан, кафев Папернянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 315 м² Количество этажей 3
€ 1,591,286
Здание под отель с рестораном вблизи Минского моря Минский район, д. Приморье, ул. Центральн…

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