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Купить магазин в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
86 м² 6/1 Этаж
€ 62,432
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

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