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Купить коммерческую недвижимость в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Колодищи
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11 объектов найдено
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Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
30 м²
4/5 Этаж
€ 18,096
Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
685 м²
1/1 Этаж
€ 278,910
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат
180 м²
3/3 Этаж
€ 81,207
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Коммерческая 1 комната
Колодищи, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/1 Этаж
€ 8,415
Продается просторный гараж площадью 42,2 кв.м в ГСПК "Механизатор-24" в аг. …
Коммерческая
Колодищи, Беларусь
36 м²
1/1 Этаж
€ 4,976
Общая площадь - 35.7 м.кв. Год постройки - 1999 Пол - бетон Стены - кирпич Потолок - ж.б. пе…
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 497,650
Многофунциональные здания + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 158,343
Земельный участок для размещения объектов промышленности Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производство
Городище, Беларусь
510 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается производственная база, СТО по ремонту строительной техники. В состав комплекса вхо…
Производство
Городище, Беларусь
510 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается комплекс СТО с оборудованием и техникой. В состав комплекса входит: Комплекс серв…
Магазин
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
86 м²
6/1 Этаж
€ 62,432
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат
183 м²
2/3 Этаж
€ 99,530
Срочная продажа офиса общей площадью - 183.00 кв.м. (в офисе кабинетная планировка). Офисное…
Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
недорогая
элитное
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