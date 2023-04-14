Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Колодищанский сельский Совет

Купить коммерческую недвижимость в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

Колодищи
6
11 объектов найдено
Офис 2 комнатыв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 30 м² 4/5 Этаж
€ 18,096
Склад 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 685 м² 1/1 Этаж
€ 278,910
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 81,207
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Коммерческая 1 комнатав Колодищи, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Колодищи, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 8,415
Продается просторный гараж площадью 42,2 кв.м  в ГСПК "Механизатор-24" в аг. …
Коммерческаяв Колодищи, Беларусь
Коммерческая
Колодищи, Беларусь
36 м² 1/1 Этаж
€ 4,976
Общая площадь - 35.7 м.кв. Год постройки - 1999 Пол - бетон Стены - кирпич Потолок - ж.б. пе…
Производствов Колодищи, Беларусь
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 497,650
Многофунциональные здания  + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производствов Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 158,343
Земельный участок для размещения объектов промышленности  Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производствов Городище, Беларусь
Производство
Городище, Беларусь
510 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается производственная база, СТО по ремонту строительной техники. В состав комплекса вхо…
Производствов Городище, Беларусь
Производство
Городище, Беларусь
510 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается комплекс СТО с оборудованием и техникой. В состав комплекса входит: Комплекс серв…
Магазинв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
86 м² 6/1 Этаж
€ 62,432
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 183 м² 2/3 Этаж
€ 99,530
Срочная продажа офиса общей площадью - 183.00 кв.м. (в офисе кабинетная планировка). Офисное…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти