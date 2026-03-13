Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Такмау, Камбоджа

4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
📣📣 __ 📍__ 💲__ ▶️:Ho: / Размер дома: 12м х 12м ▶️: / Размер земли: 20/22m x 26m ▶️Спальня: 5 …
$260,000
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 504 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту исключительную 3-этажную виллу в аренду в эксклюзивном закрытом сообще…
$7,000
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 375 м²
Этаж 3
Эта 3-этажная вилла, расположенная в хорошо налаженном, безопасном жилом районе в Та Хмау, п…
$880,000
Оставить заявку
OneOne
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Расположенная в престижном сообществе ML Tiara, эта современная вилла предлагает идеальное с…
$450,000
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Такмау, Камбоджа

Недорогая
Элитная
