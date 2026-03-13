Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Такмау, Камбоджа

7 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2
НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ ង НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ …
$59,900
Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 97 м²
Этаж 2
Современный дом на продажу на улице 115 Это отличная возможность владеть хорошо расположенны…
$330,000
Вилла 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
📣📣 __ 📍__ 💲__ ▶️:Ho: / Размер дома: 12м х 12м ▶️: / Размер земли: 20/22m x 26m ▶️Спальня: 5 …
$260,000
AuraAura
Вилла 7 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 504 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту исключительную 3-этажную виллу в аренду в эксклюзивном закрытом сообще…
$7,000
Дом 8 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 8 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 197 м²
Этаж 2
Дом для продажи на улице 115 Это уникальная возможность приобрести очаровательный дом на ули…
$400,000
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 375 м²
Этаж 3
Эта 3-этажная вилла, расположенная в хорошо налаженном, безопасном жилом районе в Та Хмау, п…
$880,000
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Расположенная в престижном сообществе ML Tiara, эта современная вилла предлагает идеальное с…
$450,000
