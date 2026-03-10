Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Камбоджа
  3. Сиемреап
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап
157
158 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Если вы ищете роскошную деревянную виллу для аренды в Сиемреапе, вы найдете эти свойства соч…
$800
в месяц
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Прекрасно спроектированная вилла доступна для аренды в безопасном боре, расположенном на зап…
$650
в месяц
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Испытайте роскошь, проживая в этой современной частной вилле, доступной для аренды в коммуне…
$1,200
в месяц
Вилла 8 комнат в Krous, Камбоджа
Вилла 8 комнат
Krous, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 018 м²
Эта просторная вилла с 8 спальнями в аренду в районе Свай Дангкум Сием Рипа идеально подходи…
$2,100
в месяц
Дом 6 комнат в Сиемреап, Камбоджа
Дом 6 комнат
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 2
Этот просторный 6-комнатный дом для аренды в Сла Крам, Сием Рип, идеально подходит как для п…
$450
в месяц
Дом 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 502 м²
Этаж 1
Шагните в идеальный дом с просторным 3-комнатным домом, доступным для аренды в Сиемреапе. Эт…
$400
в месяц
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Откройте для себя эту красивую виллу с 2 спальнями с частным бассейном, доступную для аренды…
$1,500
в месяц
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эта прекрасная вилла имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, идеально подходит для небольшой сем…
$1,250
в месяц
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Этаж 2
Эта вилла с 3 спальнями в аренду в Сиемреапе - отличное место, чтобы расслабиться и насладит…
$1,600
в месяц
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Эта вилла с 4 спальнями в аренду в Свай Дангкуме предлагает идеальное сочетание комфорта и у…
$600
в месяц
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Этаж 2
Эта вилла с 4 спальнями для аренды в Свай Дангкуме, Сием Рип, является отличным выбором для …
$480
в месяц
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 317 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту уникальную кхмерско-европейскую гибридную виллу, предлагающую сочетани…
$850
в месяц
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 2
Эта современная светлая 3 спальня, 4 Ванная комната отдельного дома, расположенная в Sra Nag…
$650
в месяц
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в святилище современной роскоши и спокойствия в самом сердце города Сием Ри…
$1,400
в месяц
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Частная вилла с 3 спальнями, расположенная в коммуне Свай Данкум, недалеко от рынка Кролан. …
$700
в месяц
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Эта красивая частная вилла расположена в тихом районе коммуны Свай Данкум, город Сием Рип. О…
$1,300
в месяц
Дом 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Дом 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный деревянный дом с 1 спальней в аренду на кольцевой дороге 01 в Сиемреапе …
$300
в месяц
Дом 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот уютный 2-комнатный дом для аренды в районе Сала Камраек Сиемреапа удобно расположен нед…
$380
в месяц
Дом 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3
Проверьте этот прекрасный 4-комнатный дом для аренды в районе Сала-Камрук в Сием-Рипе! Дом п…
$650
в месяц
Дом 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Описание Этот очаровательный дом с 2 спальнями можно арендовать в Сиемреапе. Полностью мебли…
$350
в месяц
Дом 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Этаж 2
Этот 4-комнатный дом для аренды в Сиемреапе, расположенный в тихом районе Свай Дангкум, явля…
$450
в месяц
Дом 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2
Откройте для себя идеальное сочетание доступности и комфорта с этим Link House, доступным дл…
$450
в месяц
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Доступная для аренды в районе Sla Kram - это потрясающая вилла с 2 спальнями, которая может …
$1,000
в месяц
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Этаж 3
Эта прекрасная вилла с 6 спальнями для аренды в Свай Дангкум, расположенная недалеко от рынк…
$800
в месяц
Дом 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Наслаждайтесь легкой жизнью в этом полностью меблированном 2-комнатном доме для аренды в Bor…
$350
в месяц
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 415 м²
Современная вилла с бассейном для аренды - Svay Dangkum Сием Рип. Испытайте роскошную тропич…
$3,500
в месяц
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Зайдите в этот привлекательный дом с 3 спальнями, всего в 7 минутах ходьбы от оживленной зон…
$500
в месяц
Вилла 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в тихом оазисе в коммуне Свай Данкум, город Сием Рип. Эта изысканная вилла с 2 сп…
$1,300
в месяц
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Деревянная вилла с частным бассейном для аренды в коммуне Свай Данкум, город Сием Рип Побег …
$1,200
в месяц
Дом 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Этаж 3
Откройте для себя причудливый деревянный дом в Сиемреапе, Камбоджа, сочетающий традиционное …
$650
в месяц
Типы недвижимости в Сиемреап

виллы
