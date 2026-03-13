Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Камбоджа
  2. Камбоджа
  3. Mukh Kampul District
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Mukh Kampul District, Камбоджа

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Preaek Anhchan, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Preaek Anhchan, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3
Этот потрясающий угловой дом предлагает идеальное сочетание конфиденциальности и дополнитель…
$96,000
