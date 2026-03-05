Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда студий в Khan Toul Kork, Камбоджа

9 объектов найдено
Студия в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Откройте для себя живую городскую жизнь! Эта дружеская квартира-студия в аренду в Туол Кук, …
$200
в месяц
$200
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7
Эта современная и хорошо спроектированная студия 50m2 предлагает идеальное сочетание комфорт…
$250
в месяц
$250
в месяц
Студия в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Откройте для себя эту очаровательную квартиру-студию в аренду в самом сердце Туол Кук, Пномп…
$270
в месяц
$270
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5
Это полностью меблированная студия в районе Тул Корк. Он удобно расположен всего в 3 минутах…
$540
в месяц
$540
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Квартира-студия доступна для аренды недалеко от Олимпийского стадиона и городского торгового…
$150
в месяц
$150
в месяц
Студия в Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Студия
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Площадь 20 м²
Апартаменты для аренды рядом с Олимпийским стадионом и City Mall Market (около 250 м) - Разм…
$150
в месяц
$150
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 22
Расположенная в самом сердце Boeng Kak, эта современная квартира-студия предлагает идеальное…
$500
в месяц
$500
в месяц
Студия в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Откройте для себя идеальный городской побег! Этот стильный студийный кондоминиум доступен дл…
$250
в месяц
$250
в месяц
Студия в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Откройте для себя яркий город, живущий в этой очаровательной квартире-студии в аренду в Туол…
$250
в месяц
$250
в месяц
