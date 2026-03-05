Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Toul Kork, Камбоджа

8 объектов найдено
Коммерческое помещение в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Этаж 5
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность с этим отелем, доступным для аре…
$15,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 13
Этаж 3
Хорошо расположенное здание теперь доступно для аренды вдоль оживленной деловой дороги в цен…
$3,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Этаж 3
Два смежных 3-этажных домов связи теперь доступны для аренды в очень востребованном коммерче…
$3,000
в месяц
Коммерческое помещение 180 м² в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Коммерческое помещение 180 м²
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1
Этот просторный магазин для аренды идеально расположен вдоль оживленной дороги в Сангкат Боу…
$1,600
в месяц
Коммерческое помещение 103 м² в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение 103 м²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 103 м²
В рекламе подробно описывается коммерческое здание с комплексными функциями безопасности, ши…
$21
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang - Идеально подходит для ресторана, …
$1,700
в месяц
Коммерческое помещение 99 м² в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 99 м²
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Площадь 99 м²
Этаж 8
Четыре современных офисных единицы (98,5-245,8 кв.м.) теперь доступны на 8-м этаже по цене 1…
$15
в месяц
Коммерческое помещение 103 м² в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение 103 м²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 103 м²
В рекламе подробно описывается коммерческое здание с комплексными функциями безопасности, ши…
$19
в месяц
