  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Khan Toul Kork, Камбоджа

4 объекта найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Великобритания 618 Здание представляет собой современный жилой кондоминиум, расположенный в …
$42,000
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 27
Time Square 3 предлагает современный и непринужденный образ жизни в самом сердце Boeng Kak I…
$198,000
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 27
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот трехкомнатный блок н…
$198,000
Оставить заявку
AuraAura
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6
Современный 1-местный, 1-ванный кондоминиум для продажи в Туол Кук, Пномпень, всего в нескол…
$58,000
Оставить заявку
