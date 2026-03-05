Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Sen Sok
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Khan Sen Sok, Камбоджа

Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом районе Сангкат Кранг Тнонг, предлага…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Побалуйте себя изысканной жизнью с этой великолепной виллой с 6 спальнями и 6 ванными комнат…
$2,300
в месяц
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 630 м²
Этаж 4
Ищете серьезное место в Пномпене? Это не просто дом, это обширная вилла, предназначенная для…
$7,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 442 м²
Этаж 4
Эта престижная 4-этажная роскошная вилла, расположенная в быстрорастущем районе Хан Сен Сок,…
$6,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
$4,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти