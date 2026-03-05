Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда студий в Khan Sen Sok, Камбоджа

3 объекта найдено
Студия в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Студия
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Площадь 31 м²
Этаж 6
Шаг в городскую элегантность! Эта яркая квартира-студия площадью 31 м2 в оживленном Саенсохе…
$250
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 16
Эта полностью меблированная квартира в Сен-Соке готова к переезду и может похвастаться удобн…
$420
в месяц
Оставить заявку
Студия в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Студия
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 15
Эта полностью меблированная квартира в Сен-Соке готова к переезду и может похвастаться удобн…
$370
в месяц
Оставить заявку
