  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Sen Sok
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Khan Sen Sok, Камбоджа

5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Этаж 20
Конечно! Urban Loft Condo - это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от Aeon M…
$3,500
в месяц
Пентхаус 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 17
Проживайте жизнь в этом потрясающем пентхаусе с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в Саенсохе…
$3,500
в месяц
Пентхаус 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Пентхаус 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Этаж 2
Urban Loft Condo в районе Сен Сок является идеальным вариантом для тех, кто ищет просторную …
$3,000
в месяц
Пентхаус 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 18
Конечно! Urban Loft Condo - это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от Aeon M…
$2,500
в месяц
Пентхаус 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Пентхаус 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость расположена в пределах удобного расстояния, с рынком Макро всего в 1 минуте езд…
$3,000
в месяц
