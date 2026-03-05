Показать объекты на карте Показать объекты списком
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 173 м² в Khan Sen Sok, Камбоджа
Коммерческое помещение 173 м²
Khan Sen Sok, Камбоджа
Площадь 173 м²
Этаж 11
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$2,50 млн
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 24
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 25
Этаж 5
🏢 Здания, выставленные на продажу на Прайм-стрит 271 - исключительные инвестиции! Приобретит…
$1,20 млн
Коммерческое помещение 60 м² в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Коммерческое помещение 60 м²
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 60 м²
📣📣__ 📍__ 💲так называемая икона-неудобство: 2xx, 000$ (контроль) ▶️::: 6m x 10m ▶️:: 10m x 19…
$265,000
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Инвестируйте в этот главный коммерческий магазин в шумных Саенсохе, Кук Хлеанге, Пномпене. О…
$460,000
Коммерческое помещение в Khan Sen Sok, Камбоджа
Коммерческое помещение
Khan Sen Sok, Камбоджа
Этаж 4
Инвестируйте в сердце самого быстро развивающегося коммерческого района Пномпеня с этим мага…
$500,000
Коммерческое помещение в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Универсальная 4-комнатная, 5-комнатная коммерческая мастерская в шумном Саенсохе, Пномпень Т…
$225,000
Коммерческое помещение 432 м² в Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Коммерческое помещение 432 м²
Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 432 м²
📣📣__ 📍__ 💲300 000 долларов США (화) ▶️20m x 30m ▶️18м х 24м ▶️__ ‼️ — — — —…
$300,000
