Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Prampi Makara
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Khan Prampi Makara, Камбоджа

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Sangkat Orussey Ti Pir, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Orussey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Эта 2-комнатная двухкомнатная квартира, расположенная в шумном районе 7 Макара района Даун П…
$650
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти